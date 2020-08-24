РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 авг. Презентацию книги-фотоальбома о Балашихе проведут во Дворце культуры «Балашиха» после проведенного капитального ремонта в День 190-летия города, сообщается на сайте администрации округа.

В понедельник глава Балашихи Сергей Юров, представители администрации городского округа, руководство учреждения и подрядной организации, директор предприятия «Балашихинский водоканал» Николай Говричев проверили выполнение капитального ремонта Дворца культуры «Балашиха».

«Ко Дню города, который состоится 12 сентября, готовим для города большой подарок – реконструкцию Дворца культуры «Балашиха». На сегодняшний день строительные работы практически завершены, отделка в большой степени готовности. Практически готово старое здание, монтируется оборудование в большом зале», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

Она добавила, что в День города во Дворце культуры пройдет презентация книги-фотоальбома о Балашихе. Также в ней примут участие творческие коллективы.

Капитальный ремонт ДК «Балашиха» проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья». В старой части здания сохранят его исторический облик. В новой – модернизируют концертный зал, оснастят его современным звуковым и световым оборудованием, установят мультимедийные экраны, новые кресла и отремонтируют механизмы сцены.