РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 авг. Житель многоквартирного дома №12 по улице Луговой в подмосковной Балашихе демонтировал незаконно установленный газовый баллон, жалоба от жильцов, обнаруживших опасный объект, поступила в Мособлдуму с пометкой «срочно», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Жительница дома Светлана Чубенко сообщила в Мособлдуму, что на высоте девятого этажа обнаружила конструкцию с газовым баллоном во время проведения ремонта своего балкона. В понедельник Ефимов, по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, выехал по данному заявлению вместе с представителями Госжилинспекции, МЧС России и специалистами управляющей компании.

«К нашему приходу хозяин квартиры демонтировал элементы конструкции и вывез опасный баллон. Мы осмотрели внешнюю стену с остатками креплений и предупредили владельца жилья о недопустимости подобных действий, которые могут привести к большой беде», - сказал Ефимов.

По словам заведующего территориальным отделом №27 Госжилинспекции Дмитрия Крючкова, по итогам проверки составлен акт осмотра. Факт, указанный в заявлении, не подтвердился.

«Обычно мы выявляем подобные нарушения в частных домовладениях. Теперь данная квартира на контроле», - отметил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по городскому округу Балашиха Антон Ларин.

Ефимов поблагодарил жителей дома за внимательность и коллег из надзорных органов за совместное мероприятие и оперативно принятые меры.