РИАМО - 24 авг. Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП на Калужском шоссе в Москве, застрахована в «Согазе», это позволяет пассажирам автобуса получить страховые выплаты, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В результате столкновения самосвала и пассажирского автобуса на Калужском шоссе в новой Москве пострадали 14 человек.

«С порядком получения страховых выплат, списком необходимых документов и местонахождением ближайшего офиса компании можно ознакомиться на сайте «Согаза» или по телефону контактного центра 8 800 333 0 888», - говорится в сообщении.

ДТП с участием грузовика Mercedes и автобуса произошло на 25-м километре Калужского шоссе днем 23 августа. Согласно предварительным данным, у самосвала отказали тормоза, после чего он врезался в пассажирский автобус №398.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>