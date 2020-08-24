РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Предприятие «ЗиО-Подольск» изготовило оборудование для атомохода «Якутия» с опережением установленного срока, изготовленные кольца установят на баки металловодной защиты реакторной установки «РИТМ-200», к ним будут крепиться парогенерирующие блоки (реакторы) атомохода, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») изготовило два опорных кольца для четвертого ледокола нового поколения проекта 22220 «Якутия». Оборудование изготовлено с опережением установленного договором срока», - говорится в сообщении.

Кольца установят на баки металловодной защиты реакторной установки «РИТМ-200». К ним будут крепиться парогенерирующие блоки (реакторы) атомохода. Конфигурация опорного кольца полностью повторяет контур интегрированного корпуса реактора в зоне патрубков.

Опорное кольцо изготавливается из легированной хромомолибденовой стали перлитного класса. При этом по периметру кольца выполняются две двухслойные аустенитные наплавки для выполнения сварных соединений с баком. Диаметр изделия составляет 3,25 метра, масса – 2,5 тонны.