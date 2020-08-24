РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Жители Подольска смогут принять участие в ярмарке вакансий во Дворце молодежи 28 августа, в мероприятии также примут участие учреждения профессионального образования, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольский центр занятости населения 28 августа проведет ярмарку вакансий. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00 во Дворце молодежи по адресу: Октябрьский проспект, дом 11/1. В ярмарке вакансий примут участие работодатели города в сферах производства, оказания услуг, обеспечения безопасности, транспорта и логистики», - говорится в сообщении.

Специалисты Подольского центра занятости проведут консультации по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, организации временных и общественных работ, разъяснят порядок дистанционной регистрации в качестве безработного.

Также в мероприятии примут участие учреждения профессионального образования.