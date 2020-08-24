РИАМО - 24 авг. Школы в Москве откроют с 1 сентября, но обучение в них организуют так, чтобы дети пересекались друг с другом как можно реже, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Главное: 1 сентября ученики пойдут в школу. Эпидситуация позволяет проводить уроки в традиционном очном формате. Дистанционное обучение не предполагается», - написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что от привычного графика придется отойти.

«Уроки будут начинаться в разное время, соответственно, перемены и время приема пищи тоже изменятся. По какому графику будет учиться ребенок, учителя должны сообщить родителям до среды», - добавил Собянин.

За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, исключения составят предметы, в которых используют специальное оборудование.

Также сотрудники образовательных учреждений в обязательном порядке должны сдать бесплатный тест на коронавирус.

Сотрудники школьных столовых, администрации, инженерных служб и охранники будут обязаны носить маски и перчатки. Учителя должны будут носить маски вне класса. Дети будут носить их по желанию.

Перед началом учебного года в школах проведут генеральную уборку-дезинфекцию. Обычные уборки будут проходить ежедневно.

Перед началом занятий детям будут проводить термометрию. В коридорах установят антисептики.

В зданиях откроют дополнительные входы.

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