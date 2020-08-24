РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В отношении застройщика ЖК «Московский» на Садовой улице в Подольске инициирована процедура банкротства, дело будет рассмотрено арбитражным судом в сентябре 2020 года, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

В Подольске ЖК «Московский» (улица Садовая, дома №3, корпус 1а, и №3, корпус 1б) признан проблемным. Ввиду несоблюдения ООО «ГлавГрадоСтрой» договорных обязательств по внесению арендных платежей администрацией округа был проведен ряд мероприятий по инициированию в отношении застройщика процедуры банкротства. Арбитражный суд Московской области определил отложить рассмотрение дела на сентябрь 2020 года.

«Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, мероприятия по завершению строительства объекта недвижимости, реализуемого застройщиком, в отношении которого инициирована процедура несостоятельности, уточняются и планируются в неразрывной связи с судебными решениями, принятыми в рамках банкротного дела. Одновременно с этим администрацией округа совместно с министерством жилищной политики Московской области продолжена работа и рассматриваются все возможные варианты привлечения финансовых средств для завершения строительства проблемного объекта», - сказал Гапонов.

В целях принятия решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков с использованием бюджетных средств правительством Московской области направлено соответствующее ходатайство, в которое включены в том числе и многоквартирные дома в составе жилого комплекса «Московский». Вместе с тем необходимым условием для применения процедуры бюджетного софинансирования является введение в отношении застройщика проблемного объекта процедуры конкурсного производства в рамках дела о банкротстве.