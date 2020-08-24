РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Для достройки двух домов ЖК «Эстет» в микрорайоне Климовск Подольска планируется привлечь нового инвестора-застройщика, в настоящее время проводятся разработка и согласование проекта соглашения, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Жилой комплекс «Эстет», расположенный в микрорайоне Климовск на улице Серпуховской, признан проблемным. Администрацией округа был разработан план мероприятий, направленный на завершение строительства многоквартирных домов. В настоящее время правительством Московской области рассматривается вопрос о привлечении группы компаний «Гранель» для достройки ЖК «Эстет».

«Обсуждение сложившегося положения дел с проблемными строительными объектами и принятие по ним решения планируется в рамках проведения «Строительного часа» при губернаторе Московской области. Одновременно правительством Московской области совместно с министерством жилищной политики Московской области проводится работа по разработке и согласованию проекта соглашения с потенциальным инвестором, предметом которого является выполнение мероприятий по завершению строительства проблемных объектов жилого назначения», - сказал Гапонов.

Он пояснил, что ранее потенциальным инвестором - группой компаний «Гранель» было осуществлено обследование объектов для определения стоимости завершения строительно-монтажных работ. Документы и инвестиционное предложение, сформированные по результатам проведенной работы, направлены в министерство жилищной политики Московской области. Разрешение на строительство продлено до 24 января 2021 года.