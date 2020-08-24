РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Застройщик ЖК «Альянс» в микрорайоне Климовск Подольска приступил к армированию фундаментной плиты под третью секцию дома-долгостроя №43 на улице Школьной, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

На территории округа проблемными признаны 12 объектов жилищного строительства и 23 многоквартирных дома. В Подольске насчитывается около 3,5 тысяч дольщиков по просроченным обязательствам по 29 объектам строительства.

«В микрорайоне Климовск проблемным признан ЖК «Альянс» и недостроенными остаются дома №№41 и 43. В 2019 году между ООО «Жилсоцстрой» и ЗАО «Инвестиции в жилищное строительство» был заключен договор генподряда на завершение строительства домов и получено разрешение на строительство второго дома (№43) как компенсационного. В настоящее время завершение строительно-монтажных работ в доме №41 пролонгировано министерством жилищной политики Московской области и будет осуществляться параллельно со строительством дома №43 на улице Школьная, где в феврале были возобновлены работы», - сказал Гапонов.

Он добавил, что по данному дому в настоящее время осуществляются работы по армированию фундаментной плиты под третью секцию.

Еще один дом - №3 по улице Объездная дорога (ЖК «Весенний») - также был признан проблемным. По нему был разработан и утвержден план мероприятий, направленных на завершение строительства. Застройщика ООО «ЖК «Весенний» признали банкротом. В настоящее время был утвержден конкурсный управляющий, а мероприятия по завершению строительства планируется проводить в неразрывной связи с решением, принятым в рамках арбитражного дела о несостоятельности застройщика.