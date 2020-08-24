РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Три долгостроя Подольска внесли в план на 2020 год по проведению необходимых работ, направленных на их достройку, это проведение экспертизы, формирование проектно-изыскательных работ, определение суммы на достройку, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Всего на территории округа проблемными объектами признаны 12 объектов жилищного строительства и 23 многоквартирных дома, по которым нарушены права участников долевого строительства. Так, в ЖК «Ренессанс» были нарушены права свыше 500 дольщиков.

«Данная проблема является общероссийской. <...> В Подольске насчитывается около 3,5 тысяч дольщиков по просроченным обязательствам по 29 объектам строительства. Тем не менее проблема решается на государственном уровне. <...> В Минжилполитики Подмосковья были определены три долгостроя округа, действия на достройку которых должны будут начаться в текущем году», - сказал Гапонов.

Он пояснил, что в план текущего года вошли жилые комплексы «Ренессанс», ЖК «Симферопольский» и дом №3 на улице Серпуховской в поселке МИС.

«Так, в текущем году по данным трем объектам начнется следующая работа: будет проведена экспертиза, сформированы проектно-изыскательные работы и будет определена необходимая сумма на достройку», - добавил он.

Ожидается, что в 2021 году в план на проведение необходимых работ по достройке долгостроев будут включены и другие объекты незавершенного строительства округа. Более того, корректировка плана возможна и в ближайшее время.