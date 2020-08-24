РИАМО - 24 авг. Поддерживать состояние благоустроенных парков в Подмосковье помогут общественные советы, в которые смогут войти активные граждане, спортсмены, предприниматели, многодетные матери, представители молодежных организаций и старшего поколения, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Важно не просто построить красивую набережную или создать парк. Необходимо сделать пребывание жителей там комфортным, безопасным, чтобы хотелось вернуться вновь», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что для этого создается система общественных советов, смысл которой - выяснять пожелания людей, которые власти смогут реализовать.

«Прошу внимательно следить за местами, которые мы благоустроили, и поддерживать их в добротном состоянии, а жители нам будут в этом помогать», — подчеркнул губернатор.

В общественный совет смогут войти активные граждане, спортсмены, предприниматели, многодетные мамы, представители старшего поколения, молодежных организаций. Цель общественного совета – развитие и содержание парковых территорий с учетом пожеланий жителей. Подробная информация о правилах вступления и встречах совета будет размещена на информационных стендах в общественных пространствах.

В Подмосковье сейчас 117 парков. Воробьев обратил внимание на важность соблюдения минимальных требований по их оснащению. На территории зон отдыха должны располагаться детские игровые и спортивные площадки, дорожки, туалеты, парковки, системы видеонаблюдения, оповещения и Wi-Fi.

В порядок в регионе приводят и придомовые территории: за последние 5 лет в порядок привели свыше 7,5 тысяч дворов. В этом году планируют привести в порядок еще 726. Всего в Подмосковье около 14 тысяч дворов.