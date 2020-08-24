РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Легковой автомобиль Hyundai столкнулся с уборочной машиной на улице Кирова в Подольске в понедельник днем, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив памятника Подольским курсантам на улице Кирова в районе 16:00. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и уборочная машина КамАЗ.

Инцидент произошел у пешеходного перехода. Повреждения у автомобилей были незначительные.