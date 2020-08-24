РИАМО - 24 авг. Парк развлечений «Остров мечты» передал промокоды на бесплатные билеты для медработников Подмосковья, всего 150 тысяч промокодов получили сотрудники более 200 медучреждений, работающих с заразившимися коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы парка.
Каждый врач или медицинский работник мог получить до трех промокодов.
«Остров мечты» - проект, призванный дарить большие положительные эмоции, и мы счастливы пригласить к нам настоящих героев нашего времени - медицинских работников Подмосковья и Москвы, самоотверженно сражающихся с коронавирусом», - сказал генеральный директор тематического парка «Остров Мечты» Борис Пищик.
Он уточнил, что на данный момент передача промокодов на бесплатные билеты завершена.
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