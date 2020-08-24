РИАМО - 24 авг. Более 8 миллиардов рублей поступило с начала 2020 года в бюджеты городских округов Подмосковья от аренды и продажи муниципальных объектов капитального строительства, а также земельных участков муниципальной и неразграниченной собственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Исполнение городскими округами Московской области годового плана по поступлениям от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, превысило 54%, а от аренды и продажи муниципального имущества и земельных участков – 60%. Это хороший результат, которого удалось достичь, несмотря на ограничения в связи с пандемией», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Лидерами по поступлениям денежных средств в бюджет от аренды и продажи неразграниченной земли стали городские округа Мытищи, Одинцовский и Ивантеевка.

Лучшими по поступлениям от аренды и продажи муниципального имущества и земли стали Электрогорск, Раменский и Пушкинский округа.