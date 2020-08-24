РИАМО - 24 авг. Мособлдума проведет интернет-выставку «Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны», экспозиция представит архивные документы, которые затрагивают вопросы восстановления экономики региона после немецко-фашистской оккупации, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Многие представленные документы долгое время значились под грифом «секретно» – на выставке с ними сможет ознакомиться любой желающий», - говорится в сообщении.

В частности, из бумаг того времени можно будет узнать, сколько средств понадобилось на восстановление экономики региона после фашистских оккупантов, какому району потребовались наибольшие финансовые ресурсы, сколько стоил и в каком году был построен первый памятник героям-панфиловцам и многое другое.

Все материалы выставки будут доступны на официальном сайте Мособлдумы.