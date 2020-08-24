РИАМО - 24 авг. Сотрудники центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» поставили Подмосковье на первую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере агропромышленного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наращивание объемов инвестиций в Подмосковье ведется за счет строительства новых производств, модернизации существующих предприятий, приобретения техники, оборудования. Инвесторам выгодно вкладывать в развитие сельского хозяйства нашей области, у нас удобная транспортная доступность и высокая покупательская способность», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Регионы оценивали с точки зрения объема денег от производства готовой сельскохозяйственной продукции на единицу посевных площадей, транспортной доступности региона до рынков сбыта, стоимостной доли отрасли в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, рентабельности отрасли и потенциала для дальнейшего роста.

«Лидерами по привлечению инвестиций в сельское хозяйство в Подмосковье являются Домодедово, Подольск, Руза, Луховицы и Электросталь. В этом году мы планируем увеличить инвестиционный поток в агропромышленный комплекс региона и привлечь не менее 42-45 миллиардов рублей инвестиций», – отметил Разин.

Вслед за Подмосковьем в рейтинге наиболее успешных регионов по инвестиционной привлекательности агропромкомплекса расположились Краснодарский край, Ростовская, Брянская области, Карелия, Курская, Воронежская, Саратовская и Белгородская области, а также Ставропольский край.