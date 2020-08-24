РИАМО - 24 авг. В понедельник Московский городской суд вынес обвинение по уголовному делу в отношении 61-летней безработной москвички, ее осудили за убийство двух человек, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

Шестого сентября 2019 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире жилого дома по Каширскому шоссе, подожгла одеяла в помещениях, где спали мужчина и женщина, с которыми она ранее распивала спиртные напитки. После этого, убедившись, что начался пожар, злоумышленница ушла.

«В результате пожара мужчина и женщина погибли, квартира сгорела, в связи с чем дочери погибшего причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 448 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.