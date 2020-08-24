РИАМО - 24 авг. Правоохранители изъяли более 480 тысяч пачек контрафактной табачной продукции общей стоимостью более 13 миллионов рублей на территории Ленинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили факт приобретения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками.

«В ходе мероприятия полицейскими изъято 484 тысячи пачек контрафактной табачной продукции известных торговых марок общей стоимостью более 13 миллионов рублей, а также транспортные средства, используемые для перевозки товара», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По подозрению в противоправной деятельности задержан 30-летний житель Северо-Кавказского федерального округа. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Видновским городским судом Московской области мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.