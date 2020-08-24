РИАМО - 24 авг. Более 16 тысяч школьников из Подмосковья, которые учатся в 6–11-х классах, зарегистрировались на электронной платформе проекта «Билет в будущее», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Они прошли уже около 45 тысяч тестов на определение своих профессиональных предпочтений. Проект проходит во всех муниципальных образованиях.

«Проект дает ребятам уникальную возможность окунуться в мир профессий, найти себе дело по душе. Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на платформе, где у каждого имеется свой личный кабинет – и это очень удобно. В этом году мероприятия проекта пройдут на 54 подмосковных площадках – это наши колледжи и вузы», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что с 22 августа на всех площадках уже проводятся практические мероприятия в очном и онлайн-форматах.

«Билет в будущее» является проектом по ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».