РИАМО - 24 авг. Жители Электрогорска будут контролировать процесс строительства новой общеобразовательной школы на 550 мест на улице Чкалова, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мы создали родительский совет из числа активных жителей, которые вместе с нами будут следить за всеми этапами возведения и сдачи в эксплуатацию этого социально значимого объекта», – сказал глава города Денис Семенов.

Он добавил, что первый ознакомительный обход по будущим классам, просторным холлам, столовой, спортивному и актовым залам провел руководитель строительства подрядной организации ООО «Триумф» Алексей Райм. На время посещения все текущие процессы были приостановлены.

По словам Семенова, строительные работы идут по графику. Сейчас главная задача – текущей осенью закрыть контур здания и отопления для начала работ по внутренней отделке помещений. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Строительство школы на улице Чкалова осуществляется в рамках государственной программы губернатора Московской области «Строительство новых школ».