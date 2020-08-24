РИАМО - 24 авг. В России цифровую валюту признали одним из видов имущества и полноценным объектом гражданских прав, в качестве такового она рассматривается в том числе в законе «О противодействии коррупции», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Принят федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому цифровая валюта может быть средством платежа или инвестицией, но не является денежной единицей страны. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

«В российском законодательстве правовой статус виртуальной валюты не был закреплен, что влекло невозможность признания ее объектом гражданских прав и затрудняло квалификацию незаконной передачи криптовалюты в качестве взятки», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Для работы с криптовалютой нужно установить специальное мобильное приложение. Предварительная регистрация и идентификация личности не требуется. Данные о совершенных транзакциях зашифрованы.

Отсутствие обязанности декларирования виртуальной валюты создавало возможность для коррупционных злоупотреблений. Теперь же цифровая валюта признана одним из видов имущества и полноценным объектом гражданских прав, в качестве такового она рассматривается и в ряде федеральных законов, в том числе в федеральном законе «О противодействии коррупции».

Закон о цифровых финансовых активах вносит изменения также в закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации». К числу запрещенных к владению инструментов отнесены цифровые финансовые активы и цифровая валюта, выпущенные в иностранных информационных системах.

Кроме того, новый закон вносит изменения в закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Должностные лица будут должны декларировать наличие криптовалюты и отчитываться обо всех сделках по покупке виртуальной валюты и источниках средств на ее приобретение, если общая сумма таких сделок превысит доход семьи за отчетный и три предшествующих года.