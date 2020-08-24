РИАМО - 24 авг. В Электрогорске на городском бульваре прошло празднование Дня флага России, во время которого была организована акция «Российская лента», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Воспитанники и волонтеры Дома молодежи раздали в рамках мероприятия более 3 тысяч ленточек «триколор».

«День Государственного флага – это праздник нашего единства и тех ценностей, которые нас объединяют: патриотизма, любви к Родине, готовности прикладывать все усилия для развития нашей родной земли. Очень приятно, что во всех городских мероприятиях активно участвует молодежь», – заявил депутат городского совета Александр Алавиев.

Он подчеркнул, что патриотизм должен стать для молодого поколения «не просто красивым словом или красивым действием, а сочетанием жизненных ценностей, традиций и нравственности».

В честь праздника творческие коллективы Дома культуры, Детской школы искусств, Дома молодежи подготовили яркую и насыщенную концертную программу. Прозвучали патриотические песни и стихи про Россию в исполнении электрогорских артистов.