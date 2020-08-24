РИАМО - 24 авг. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в первый день работы форума «Армия-2020» четыре двусторонние встречи с главами оборонных ведомств Абхазии, Армении, Ирана, и Центральной Африканской Республики с подписанием межправительственных соглашений о военном сотрудничестве, сообщается на сайте форума.

«Кроме того, три двусторонние встречи проведены по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (с Китаем, Индией и Марокко)», – говорится в сообщении.

Основными событиями первого дня проведения «Армии-2020» стали также торжественные мероприятия по случаю открытия форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020.

Генерал-майор Андрей Гончаров констатировал после первого дня форума, что в этом году отмечен рос количества представленных предприятий и организаций (в минувшем году их было 1254); числа образцов продукции военного и двойного назначения – 28043 (в 2019 году – 27239) и количества запланированных мероприятий научно-деловой программы – 186 против 173 в прошлом году.

Военно-технический форум «Армия-2020» продлится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз. В Армейских играх участвуют команды из 28 стран.