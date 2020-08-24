РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Спортсменки из подмосковных Люберец Вера Зимина и Лидия Соколова завоевали золото на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Турнир прошел в минувшие выходные в Москве.

«Люберецкие спортсменки завоевали две золотые медали на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу», который проходил 21 и 22 августа в Москве. Вера Зимина стала первой в весовой категории до 45 килограммов. Ее результат в сумме двоеборья - 50 килограммов», - говорится в сообщении.

Лидия Соколова также заняла первое место в весовой категории до 76 килограммов. Результат в сумме двоеборья - 168 килограммов.

«Поздравляем девушек с великолепными результатами и желаем новых побед», - заключается в сообщении.