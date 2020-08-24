РИАМО - 24 авг. Следователи проводят проверку по факту поражения 45-летнего мужчины электрическим током в городском округе Клин, труп потерпевшего нашли на территории частного домовладения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Предварительно установлено, что мужчина занимался электромонтажными работами у себя на участке», – говорится в сообщении.

Когда 45-летний житель Подмосковья прокладывал электрокабель, его ударило током. От поражения разрядом мужчина умер.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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