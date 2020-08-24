РИАМО - 24 авг. В 19:00 25 августа в Доме ученых ЦАГИ пройдет концерт пианиста Сергея Терехова и баритона Александра Миминошвили в поддержку усадьбы Быково, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Концерт «Усадьба Быково: возрождение следует...» организован волонтерами «Усадьба Быково - проект возрождения» в поддержку серии масштабных субботников в парке усадьбы», - говорится в сообщении.

Волонтеры собираются привести в порядок заброшенный парк и привлечь внимание к судьбе уникального памятника истории и архитектуры Московской области.

Собранные средства позволят реализовать новые проекты по благоустройству усадебного парка.