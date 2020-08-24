РИАМО - 24 авг. Около 20 человек пришли 22 августа на встречу с главой городского округа Электрогорск и секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Денисом Семеновым, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ходе личного приема граждан Семенов ответил на интересовавшие жителей вопросы о благоустройстве, земельном имуществе, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также процедурах оформления собственности.

«В мероприятии приняли участие заместители главы города, представители администрации, руководители структурных подразделений, которые совместно рассматривали вопросы жителей и сразу давали компетентные ответы», – уточняется в сообщении.

Семенов отметил положительные результаты такого формата встреч. Количество обращений значительно увеличилось, всем обратившимся была оказана соответствующая помощь.