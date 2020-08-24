РИАМО - 24 авг. Глава Электрогорска Денис Семенов провел встречу с блогерами, руководителями и администраторами городских сообществ в социальных сетях, специалистами по интернет-проектам, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Встреча проходила в формате живого общения и обмена мнениями по различным вопросам. Блогеры рассказали о методах освещения в социальных сетях актуальных событий, происходящих в жизни Электрогорска, возможностях продвижения новых проектов.

«Самое главное, что у вас есть живой интерес к проблемам города. Я готов к активному сотрудничеству и помощи во всех ваших начинаниях и предложениях. Смело делитесь своими идеями, и спасибо за активную жизненную позицию», – сказал Семенов.

Участники встречи обсудили с главой Электрогорска использование соцсетей, налаживание с их помощью связи между обществом и властью, влияние публикаций в социальных сетях на решение проблем в городе.