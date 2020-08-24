РИАМО - 24 авг. В Подмосковье полицейские пресекли деятельность преступной группы, ее участники подозреваются в сбыте синтетических наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Для перевозки наркотиков подозреваемые использовали автомобиль, в багажнике которого был оборудован специальный тайник. Также мужчины арендовали частный дом в одном из садовых товариществ в Одинцовском округе Московской области. Там они хранили и фасовали особо крупные партии наркотиков и управляли интернет-магазином.

«В ходе осмотра арендованного домовладения оперативниками изъяты пластиковые пакеты с таблетками различного цвета и формы, расфасованные партиями от 10 штук и более. Согласно результатам экспертизы, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство МДМА», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего в ходе обысков из незаконного оборота изъяли свыше 20 тысяч таблеток с наркотическим средством общей массой более восьми килограммов, а также 98 граммов кокаина. Следователи возбудили уголовное дело.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.