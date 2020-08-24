РИАМО - 24 авг. Врачи в Сергиевом Посаде спасли беременную, у которой из-за коронавируса было поражение легких в 95%, со своим новорожденным сыном женщина увиделась уже после выписки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В родильный дом Сергиева Посада поступила женщина на 34-й неделе беременности, у нее было тяжелое состояние и подозрение на коронавирус, у пациентки наблюдалась дыхательная недостаточность и высокая температура, в реанимации ее подключили к аппарату ИВЛ.

«Ситуация ухудшалась стремительно. Мы приняли решение делать кесарево сечение. Хотя и у малыша в утробе не наблюдался недостаток кислорода, его состояние оценивалось как удовлетворительное, но состояние матери оставалось очень тяжелым. Операция прошла успешно, на свет появился мальчик весом 2630 граммов с легкой степенью недоношенности, его сразу перевели в отделение патологии новорожденных», - сказал врач-реаниматолог Сергиево-Посадского роддома Константин Агафонов.

Вирусное поражение легких пациентки стремительно прогрессировало. Еще при поступлении поражение легких у пациентки составляло 75%, но после операции по результатам КТ этот показатель достиг практически 95%. Также у пациентки начался сепсис.

«Болезнь продолжала вести себя непредсказуемо: сначала наблюдались улучшения, пациентка приходила в сознание, потом резкое ухудшение – нарастание дыхательной недостаточности и лихорадка. Улучшение - и снова высокая температура», - добавила врач-пульмонолог Сергиево-Посадской районной больницы Оксана Поршина.

В итоге пациентку удалось спасти. Со своим новорожденным сыном она увиделась после выписки.

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