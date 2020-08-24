РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 авг. 40 детей из малообеспеченных семей Балашихи получили школьные ранцы в рамках акции «Доброе первое сентября», их передали волонтеры Общественной палаты городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие проходит третий год подряд при поддержке Общественной палаты Балашихи. Принять участие в акции может любой желающий.

«Мы призываем наши промышленные предприятия, предпринимателей, коммерсантов, простых жителей присоединяться к акции «Доброе первое сентября». Важен даже незначительный вклад — тетрадки, ручки, всё то, что необходимо школьникам. Я надеюсь, наш призыв найдёт отклик в сердцах у наших горожан, и они нам помогут», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Волонтеры Общественной палаты Балашихи посетили 40 адресов, где вручили детям школьные ранцы в микрорайонах Гагарина, Южном, Балашиха-1, Балашиха-2, Балашиха-3, Железнородожном, в деревнях Федурново и Темниково.

Также в Балашихе проводится аналогичная акция - «Твори добро, Балашиха». Все желающие могут приобрести для детей школьные принадлежности.