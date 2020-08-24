РИАМО - 24 авг. В правительство РФ поступил законопроект, в котором предлагается назначить родителям школьников ежегодную выплату в 10 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Авторами документа стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутаты от ЛДПР в Госдуме и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.
В пояснительной записке подчеркивается, что в среднем на сборы ребенка в школу может понадобиться до 20 тысяч рублей.
Кроме того, отмечается, что в текущем году финансовое благосостояние жителей России ухудшилось из-за коронавируса.
Законопроект будет распространяться только на детей, являющихся гражданами России. Авторы проекта предложили каждый год индексировать выплаты. Финансировать денежную поддержку предложено из федерального бюджета.
Теперь документ ожидает отзыва правительства. Затем законопроект сможет рассмотреть Госдума.
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