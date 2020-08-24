РИАМО - 24 авг. В Московском регионе и Республике Крым были задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве, сообщается на сайте «МВД медиа».

Преступники занимались изготовлением и сбытом физическим лицам поддельных документов регистрационного учета, действуя под видом оказания государственных услуг. Данные о своей работе подозреваемые публиковали в интернете, предлагая за деньги оформить официальную регистрацию по месту пребывания или по месту жительства на территории Москвы и Подмосковья. Готовые документы клиентам отдавал один из участников преступной группировки или курьер.

«При проведении обысков по местам проживания задержанных изъяты поддельные регистрационные бланки, печати и штампы, компьютерная и оргтехника, с помощью которых изготавливались поддельные документы. Также обнаружены сотовые телефоны, банковские карты, электронные носители информации, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемые заключены под стражу.