РИАМО - 24 авг. Туристическая часть программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие» стартовала в понедельник, она началась с поездки жителей Серебряных Прудов в Ленинский городской округ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В Видном гостям провели экскурсию в историко-культурном центре, они посетили храмы Георгия Победоносца и успения пресвятой Богородицы, Свято-Екатерининский мужской монастырь», — говорится в сообщении.

На последнюю неделю августа запланировано 47 поездок.

25 августа жители Красногорска поедут в Одинцово, жители Балашихи - в Сергиев Посад, жители Дубны и Ивантеевки - в Клин, а жители Павловского Посада узнают больше о своем округе.

В Подмосковье ранее возобновили занятия для граждан старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие». Программа реализуется с 2019 года. В рамках проекта женщинам, достигшим возраста 55 лет, мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и лицам, получающим пенсию за выслугу лет, старше 50 лет на базе учреждений социального обслуживания, культуры и спорта предоставляются услуги по поддержанию активного здорового образа жизни.