РИАМО - 24 авг. В Подмосковье и столице 1 сентября будет тепло, температура воздуха достигнет плюс 27 градусов, ожидается небольшая облачность, сообщается на сайте «Метеовести».

В большинстве регионов европейской части России температура воздуха превысит норму на 2-4 градуса.

«В Москве и в Московской области 1 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков, температура днем в столице - от плюс 24 до плюс 26 градусов, по области - от плюс 22 до плюс 27 градусов, ветер юго-восточный, южный, 3-8 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление ожидается около нормы, 748-749 миллиметров ртутного столба.