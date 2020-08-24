РИАМО – 24 авг. Адвокат Эльман Пашаев подписал с актером Михаилом Ефремовым новое соглашение по делу о смертельном ДТП, сообщает Газета.ru.

«Со мной и партнером Шаргородской. Может быть, еще другие адвокаты ведут переговоры. Все, пока больше объяснять нечего», — сказал Пашаев.

Ранее в ходе заседания по делу о смертельном ДТП Ефремов заявил, что хочет отказаться от своих адвокатов и воспользоваться услугами других правозащитников.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Актеру грозит длительный тюремный срок по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свою вину артист не признает.