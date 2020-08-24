РИАМО - 24 авг. Порядка 270 сельхозмашин и других видов техники проверили в Красногорске, Истре и Наро-Фоминском городском округе, по результатам рейдов пять механизаторов и одно должностное лицо привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«При обследовании в процессе эксплуатации у 15 машин были выявлены нарушения, некоторые были устранены уже в ходе проверки», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Больше всего внимания уделили исправности эксплуатируемой сельхозтехники, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным и порядку допуска.

«Должностному лицу вынесено представление о принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению», - уточнил Разин.