РИАМО – 24 авг. Несмотря на ограничения, которые препятствуют международному туризму, психологи не рекомендуют принципиально отказываться от отпуска в этом году, менеджеры и собственники бизнеса отменяют отдых из-за того, что привычные маршруты недоступны, а работа как раз требует повышенного внимания: основные отрасли начали выход из кризиса, связанного с пандемией.

Но исследования указывают на высокий риск падения эффективности, если продолжительное время работать без перерывов. Поэтому вариант «остаться, чтобы сделать побольше» может оказаться несостоятельным: остаться получится, а произвести хоть что-то действительно полезное — не факт.

Эксперты «Манго Телеком», крупного оператора профессиональных коммуникаций, сформулировали рекомендации, как уйти в отпуск, если целиком отключиться от работы невозможно.

Определяйте границы

Согласно данным прошлогоднего опроса «Манго Телеком», четверым из пяти российских менеджеров и собственников бизнеса во время отдыха так или иначе приходится посвящать работе время. Если не дозировать рабочие контакты, отпуск превратится в удаленную работу, поэтому нужно установить правила. Например, все текущие вопросы решаются ежедневным утренним видеозвонком из офиса. После того, как он завершен, контакты прекращаются — до завтрашнего звонка.

Скажите кто, если не вы

Обычная проблема отпускника: другие сотрудники или клиенты не понимают, кто может помочь в какой-то нетривиальной ситуации, — начинают звонить или писать сообщения, даже зная, что вы не в офисе. Решите эту проблему технически — настройте автоответ в электронной почте, напишите, когда вернетесь на работу (вдруг дело ждет пару дней, которые остались до конца вашего отдыха), укажите, кто и по каким задачам вас заменяет, как с этими людьми связаться.

Аналогичную функцию можно найти в настройках офисной телефонии: запишите голосовое сообщение, которое будут слышать все, кто позвонит вам во время отпуска, настройте автоматический перевод звонка на коллегу, который примет срочный заказ клиента или разъяснит человеку из другого подразделения регламент, который вызывает вопросы.

Тщательно планируйте

Но назначить замену мало — нужно ввести коллегу в курс и передать дела. Например, составить список того, что вместо вас необходимо сделать. Непременно с датами дедлайнов. А еще лучше — оформить задачи событиями календаря, чтобы на экране появлялись напоминания.

Готовить к своему отпуску следует не только ближайших коллег, но и смежников — например, предупредить, что их часть общего проекта вам сейчас не понадобится, вы начнете работать с ней после отдыха и у них теперь больше времени на эту работу. Такой подход как минимум оценят. Это лучше, чем спешить к сроку, отрывая ресурсы от более срочных задач, не зная, что еще неделю отчет или презентация будут просто пылиться в почте.