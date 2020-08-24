РИАМО - 24 авг. Рабочие упали с высоты во время проведения ремонта многоквартирного дома в поселке Вознесенское в новой Москве, столичная прокуратура проводит проверку по данному факту, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При проведении проверки сотрудники прокуратуры Новомосковского административного округа дадут оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования», – говорится в сообщении.

Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.

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