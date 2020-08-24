РИАМО - 24 авг. В 2020 году число заявок на съемки кино в Подмосковье выросло в два раза, по сравнению с 2019-м, съемки фильмов в Московской области востребованы, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«В настоящее время у нас есть 43 заявки на съемки кино на территории области. Это в два раза больше, чем было в прошлом году», - сказала Харламова.

Она добавила, что очень много именитых студий и режиссеров демонстрируют желание проводить съемки именно на территории Московской области.

«Мы также рассматриваем вариант организации вечерних киноэкскурсий. Так как в регионе были сняты легендарные картины. В том числе Андрей Тарковский проводил съемки здесь. Я думаю, что людям это будет очень интересно», - отметила Харламова.

В Московской области создана кинокомиссия для удобства и упрощения согласования съемок c администрациями муниципальных образований.