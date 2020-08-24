Акция «Ночь кино» пройдет по всей России уже в пятый раз. Кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовили для всех желающих увлекательные программы: гости смогут посетить показы известных фильмов с мастер-классами и даже встретиться с режиссерами. Большинство мероприятий пройдет 29 августа бесплатно, однако для некоторых необходима предварительная регистрация. Конечно, они состоятся с соблюдением правил безопасности в связи с эпидемией коронавируса: перерывы между сеансами будут увеличены, а посещение сеансов возможно только в масках. Обозреватель РИАМО выбрала лучшие мероприятия в рамках акции для жителей Москвы.

Хроники Москвы 40-х годов с живой озвучкой

пресс-служба Москино

Акция стартует в кинотеатре «Космос» с премьеры фильма «Москва 1941–1945. Хроники будней». Картина основана на документальных материалах, часть из которых многие зрители увидят впервые. Это уникальная возможность соприкоснуться с будничной жизнью горожан в годы ВОВ. Здесь можно будет узнать, как выглядели тогда жители Москвы, что смотрели в кино, какие книги они читали, как готовились к празднованию Нового года, какие лакомства лежали на прилавках и многое другое. В ленту попали фрагменты, отобранные киноведом Алисой Насртдиновой и смонтированные режиссером Маргаритой Захаровой. Показ будет сопровождаться живой музыкой.

Где: кинотеатр «Космос» на просп. Мира, д. 109

Когда: 29 августа в 16:00

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Киноночь в компании Есенина

В музее Сергея Есенина кинолюбителям предлагают посетить программу, посвященную великому поэту. На мероприятии можно узнать о картинах, которые любил Есенин, и увидеть отрывки из черно-белых фильмов эпохи Серебряного века. Также сотрудники музея проведут видеолекцию, где расскажут зрителям о первых отечественных экспериментах в сфере кино, а еще покажут несколько художественных фильмов 40-х годов.

Где: отдел Московского государственного музея С.А. Есенина на ул. Клязьминская, д. 21, к. 2

Когда: 29 августа в 17:00

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Фестиваль анимации

На библиотечном фестивале анимации проведут увлекательный мастер-класс по созданию видео для малышей и взрослых. Гостей ожидает встреча с профессиональным режиссером-мультипликатором и автором детских книжек Екатериной Филипповой и, конечно, мультпоказы. Среди веселых активностей: квиз, игра в «Мафию» и конкурс любительской анимации stop-motion. Все участники получат сертификаты и призы в трех категориях: «Выбор жюри», «Выбор зрителей», «Выбор библиотеки».

Где: библиотека № 129 на ул. Перерва, д. 56/2

Когда: 29 августа в 17:00

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Public talk «Для тех, кто любит списки»

Сайт мэра Москвы

Тем, кто всегда мечтал найти единомышленников и обсудить любимые фильмы, стоит заскочить на вечер обсуждения кино в модном формате public talk. Во время живой дискуссии посетители смогут составить топ-10 фильмов для полезного времяпрепровождения кураторы же поделятся лайф-хаками как развить вкус и интерес к кинематографу и расскажут, какое значение фильм имеет в общем развитии истории мирового искусства. С собой стоит захватить снеки и хорошее настроение. Дополнительно будет проводиться онлайн-трансляция мероприятия на zoom и социальных сетях.

Где: галерея «Нагорная» на ул. Ремизова, д. 10

Когда: 29 августа в 20:00

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Концерты классической музыки

В рамках акции музей Скрябина подготовил для посетителей необычный сюрприз: серию онлайн-концертов классической музыки. Начнется программа с выступления солистов ансамбля Škola Crew в сопровождении авторской анимации, которые исполнят произведения Вагнера, Берга и Рахманинова. А часом позже стартует концерт пианиста и композитора Рыбальника, во время которого прозвучат новые композиции музыканта. Трансляции будут доступны на официальном YouTube-канале музея.

Вечером же в концертном зале музея состоится концерт камерной музыки «Времена», где выступят лауреаты международных конкурсов.

Где: Мемориальный музей А. Н. Скрябина в Б. Николопесковском пер., д. 11

Когда: 29 августа, трансляции с 15:00, концерт в 19:00

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Программа от журнала «Искусство кино»

Центральным событием ночи можно считать программу журнала «Искусство кино», которая начнется в «Цифровом деловом пространстве» и продолжится в кинотеатрах «Космос», «Салют» и «Иллюзион», Центре документального кино, Третьяковской галерее и летнем кинотеатре «Музеон». Картины для мероприятия отбирают лучшие кинокритики, в число выбранных вошли история чувственного пробуждения «Видение» Наоми Кавасэ с Жюльет Бинош в главной роли, дебютная лента Артема Айсагалиева «Бабай», автобиография «Бесконечная поэзия» Алехандро Ходоровски и другие не менее стоящие работы. А самым приятным бонусом станут встречи и обсуждения фильмов с режиссерами и съемочными командами.

Где: «Цифровое деловое пространство» (ул. Покровка, д. 47), кинотеатры «Космос» (проспект Мира, д. 109), «Салют» (ул. Кедрова, д. 14, к. 3), «Иллюзион» (Котельническая наб., д. 1/15)

Когда: 29 августа с 14:00

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Уроки от профессионального кинокритика

группа кинотеатра "ВКонтакте"

Для киноманов, которые мечтают превратить свое хобби в профессию, в летнем кинотеатре «Музеон» свою программу развернула «Московская школа кино». Тем, кому интересно научиться оценивать кинематограф с профессиональной точки зрения, стоит посетить лекцию сценариста, редактора и киноведа Всеволода Коршунова «Как смотреть кино с позиции кинокритика». Лектор объяснит слушателям, как анализировать картины, и затронет в рассказе увлекательный процесс съемки.

Где: летний кинотеатр «Музеон» на ул. Крымский Вал, вл. 2

Когда: 29 августа в 17:30

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Кинопутешествия по городам мира

В кинотеатрах сети «Москино» покажут синефильскую ретропрограмму «Городские симфонии». Насладиться атмосферой городов и районов из разных уголков мира предлагается в жанре немого кино. За один день зрители смогут побывать в богемном Монпарнасе, одной из столиц свободного искусства – Берлине, кипящием энергией Манхэттене и много где еще. Просмотр классики немой документалистики будет проходить в сопровождении живой музыки.

Где: кинотеатры «Звезда» (ул. Земляной вал, д. 18/22, стр. 2), «Салют» (ул. Кедрова, д. 14, к. 3), «Факел» (ш. Энтузиастов, д. 15/16) и «Юность» (ул. Маршала Рыбалко, д. 1/4)

Когда: 29 августа с 15:30

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Видеоарт в «Электромузее»

Ночь кино «Электромузей» предлагает провести с медиахудожниками, занимающимися видеоартом. Хоть новейшие технологии плотно вошли в нашу жизнь, но цифровое искусство по-прежнему остается для многих загадкой. Чтобы подойти ближе к разгадке, после просмотра импровизированной «киноленты» ее можно будет обсудить с самими авторами.

Где: «Электромузей в Ростокине» на ул. Ростокинская, д. 1

Когда: 29 августа в 17:00

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Лекция «Когда Дисней был маленьким»

Сейчас поклонников знаменитой студии так много, что сосчитать их не представляется возможным. На работах Диснея и его последователей выросло не одно и не два поколения. В рамках лекции «Когда Дисней был маленьким» посетителям расскажут историю мальчика Уолта, который не имел под рукой даже бумаги и карандашей, чтобы заниматься рисованием, но мечтал стать художником. Лекция будет сопровождаться мульт-цитатами из ранних работ мультипликатора.

Где: галерея «Изопарк» на ул. Островитянова, д. 19/22

Когда: 29 августа в 18:00