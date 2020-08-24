РИАМО - 24 авг. В сентябре в московском метро запустят эксперимент с дифференцированными тарифами на проезд, тестировать систему будут на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее Ликсутов сообщил, что в рамках эксперимента поездка по Таганско-Краснопресненской линии во внепиковое время будет стоить дешевле.

«Решили, что скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время – с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Проект рассчитан на восемь месяцев, до апреля 2021 года», – сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что данная мера позволит снизить загрузку поездов примерно на 7%. Специальные билеты при этом приобретать не нужно.

«По билету «Кошелек» карты «Тройка» при входе, например, сразу спишется не 40 рублей, а 20 рублей. По абонементным билетам «Тройки» будем начислять бонусные рубли на «Кошелек» раз в неделю», – отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что для проезда по банковской карте прорабатывается снижение стоимости в выбранные часы до 22 рублей.

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