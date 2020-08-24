РИАМО – 24 авг. Акцию «Ночь кино» проведут с 29 на 30 августа на 2,5 тысячах площадок в 70 российских регионах, сообщил в понедельник заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов.

«29 августа с 20:00 пройдет показ трех самых кассовых российских фильмов: «Холоп», «Лед-2» , «Иван Царевич и Серый волк». В акции примут участие 70 субъектов (России – ред.) с соблюдением всех мер безопасности», - сказал Ксензов в ходе круглого стола.

Он добавил, что трансляция мероприятий «Ночи кино» состоится на портале культура.рф.

По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, для проведения акции в Подмосковье организуют около 250 площадок.

«В этом году в Московской области в акции «Ночь кино» примут участие 249 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Мы ждем много зрителей», - сказала Харламова.

В этом году ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в пятый раз. Помимо кинопоказов, участников акции ждут лекции, мастер-классы, концерты и другие мероприятия.

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