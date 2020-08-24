РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В подмосковных Люберцах в 2020 году установят свыше 30 игровых площадок, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В понедельник он принял дистанционное участие в совещания губернатора с руководящим составом правительства региона и главами округов. В ходе совещания были рассмотрены вопросы благоустройства дворовых территорий, своевременного устранения ям и выбоин. Также участники обсудили подготовку к зиме, основные элементы благоустройства и содержания парков культуры и отдыха, работу с обращениями и предложениями жителей.

"В текущем году в городском округе Люберцы будут комплексно благоустроены 34 дворовые территории. В этих дворах планируется установить 34 детских игровых и 18 спортивных площадок», - сказал Ружицкий.

Кроме того, с начала года во дворах было оцифровано 5 927 ям, на сегодня устранена 4 761 яма.

В рамках подготовки к зимнему периоду в Люберцах укомплектован штат сотрудников для содержания территорий, подготовлена специализированная техника, закуплен противогололедный материал.