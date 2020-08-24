РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В подмосковных Люберцах водителям в ходе соцпроекта «Трезвый водитель» напомнили об опасности вождения в состоянии опьянения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках социального проекта «Трезвый водитель» сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в автосалоне и автозаправочных станциях провели мероприятия по теме недопустимости управления автомобилем, мотоциклом и иным транспортом в состоянии алкогольного, наркотического либо психотропного опьянения.

«Автоинспекторы напомнили посетителям и консультантам автосалона о дорожной безопасности, сделав акцент на обязательном соблюдении ПДД. Водителям, приезжающим на автозаправочные станции, инспекторы рассказали о целях и задачах акции, раздавали тематические листовки»,- говорится в сообщении.

С целью исключения несчастных случаев на дороге сотрудники ГИБДД призвали жителей сообщать о лицах, собирающихся управлять автомобилями в состоянии опьянения и выдали всем присутствующим визитки с телефонами дежурной части ГИБДД. Операторы АЗС пообещали полицейским, что будут напоминать своим клиентам о недопустимости нарушений Правил дорожного движения.