РИАМО - 24 авг. Первого сентября столичные школы проведут праздники только для учеников первых классов, линейки организуют таким образом, чтобы первоклассники не контактировали с другими учениками, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый учебный год в московских школах стартует 1 сентября. Занятия будут проводиться в очном режиме с соблюдением мер профилактики коронавируса.

«В этом году в школах допускается отход от единого графика начала занятий с возможностью установления индивидуального начала работы для каждой параллели. Конечно, будем стараться, чтобы в первую очередь в школу приходили ученики младших классов», - сказала Ракова.

Она добавила, что за каждым классом в школе закрепят свой кабинет. Это предотвратит перемещение детей по зданию. Исключения составят уроки физики, химии, технологии, физкультуры – их будут проводить в специально оборудованных классах или помещениях.

Оборудование и спортинвентарь в школах будут ежедневно обрабатывать. В школах также установят антисептики для рук и обеззараживающие лампы.

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24 АВГУСТА

- Праздничные линейки в честь Дня знаний пройдут в Москве только для первоклассников. Общих линеек 1 сентября не будет.

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