РИАМО - 24 авг. Самый сложный период для российских рестораторов и отельеров, пострадавших от пандемии коронавируса, ожидается в конце осени, сообщил журналистам в понедельник президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

«Самым опасным временем будет октябрь и ноябрь, когда нужно будет выплачивать отсроченные налоги. Еще одна проблема в том, что предприятия ликвидируются», - сказал Бухаров.

По его словам, помимо прочего, на ресторанный и гостиничный бизнес негативно повлияли слухи о второй волне пандемии.

Ранее советник президента Федерации рестораторов и отельеров России по правовым вопросам, директор департамента ФРиО по развитию гостиничного бизнеса Олимпиада Знаменская сообщила РИАМО, что отельерам потребуется 3-4 года для полного восстановления бизнеса после пандемии.

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