РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В подмосковных Люберцах в понедельник пройдет онлайн мастер-класс по изобразительному искусству, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В понедельник, 24 августа, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн - мероприятия. В 15:00 стартует видео-мастер-класс по изобразительному искусству «Русская природа»», - говорится в сообщении.

В 19:00 пройдет театральный челлендж «Опять в школу».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://instagram.com/kraskovo_kkc.