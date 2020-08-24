РИАМО - 24 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга цитируемости глав регионов – блогеров за июль 2020 года, для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов глав регионов в СМИ, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Воробьев занял четвертое место в рейтинге.

«СМИ цитировали записи в блогах: Андрей Воробьев в «ВКонтакте» сообщил, что жители подмосковного Рузского округа, дома которых унесло водой после прорыва дамбы, получат компенсацию в размере 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В топ-5 рейтинга также вошли Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Евгений Куйвашев (Свердловская область).

В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 58 тысяч источников.