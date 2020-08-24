РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 авг. В подмосковных Котельниках прошел фестиваль скандинавской ходьбы, в его рамках установили рекорд самого массового старта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Фестиваль организовали при поддержке главы городского округа Котельники Сергея Жигалкина и МСОАУ «Спорткомплекс Котельники». Организатором выступил депутат Михаил Набокин.

«Фестиваль скандинавской ходьбы собрал более 40 участников программы «Активное долголетие» в Котельниках. Участники проекта прошли дистанцию в 1,5 километра, установив рекорд «Самый массовый старт соревнований по скандинавской ходьбе среди людей старшего возраста городского округа Котельники»,- говорится в сообщении.

Самых быстрых спортсменов Жигалкин наградил профессиональными палками для скандинавской ходьбы.

После основной части мероприятия прошло чаепитие с баранками. Также участники фестиваля пели под аккомпанемент аккордеониста Александра Плешакова любимые песни.